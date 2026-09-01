Hamdi Yıldız
01 Eylül 2026•Güncelleme: 01 Eylül 2026
İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesini vurdu
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları akşam saatlerinde ülkenin güneyindeki Kefr Rumman beldesine hava saldırısı düzenledi.
Haberde, savaş uçaklarının bu saldırının ardından Nebatiye el-Fevka beldesinin kuzey eteklerindeki Ali et-Tahir tepesini de hedef aldığı belirtildi.
Saldırılarda sığınak delici füzelerin kullanıldığı, şiddetli patlama seslerinin ise tüm Nebatiye bölgesinde duyulduğu kaydedildi.