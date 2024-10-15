Dolar
34.23
Euro
37.37
Altın
2,663.28
ETH/USDT
2,578.80
BTC/USDT
65,549.00
BIST 100
8,866.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'yi kabul etti.

Mümin Altaş  | 15.10.2024 - Güncelleme : 15.10.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi'yi kabul etti

Florlu sera gazları düzenlemesi Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi'yi kabul etti
Yargıtay, faili meçhul cinayetler davasında verilen düşme ve beraat kararlarını onadı
MSB, Milli Anadolu Ankası-2024 Tabikatı'nın tamamlandığını duyurdu
Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşıyla görüşmek için 8 Kasım'da Atina'yı ziyaret edecek

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ulaştırma alanındaki yatırım ve hamlelerimizi 'durmak yok, yola devam' diyerek sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mescid-i Aksa tablosunu takdim eden Gazzeli ressamdan Türk bayraklı eser

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mescid-i Aksa tablosunu takdim eden Gazzeli ressamdan Türk bayraklı eser
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy'de vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy'de vatandaşlarla sohbet etti
Türkiye'de 14 saatlik operasyonla ayrılan Pakistanlı yapışık ikizler taburcu edildi

Türkiye'de 14 saatlik operasyonla ayrılan Pakistanlı yapışık ikizler taburcu edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet