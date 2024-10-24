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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (TUSAŞ'a) Bu alçakça saldırı, Türkiye'nin terörü bertaraf etme kararlılığını perçinlemiştir

24.10.2024 - Güncelleme : 24.10.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (TUSAŞ'a) Bu alçakça saldırı, Türkiye'nin terörü bertaraf etme kararlılığını perçinlemiştir Fotoğraf: Mustafa Kamacı/TCCB

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde düzenlenen BRICS Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün Ankara'da gerçekleştirilen hain terör eylemi nedeniyle taziyelerini ileten tüm dostlarımıza gösterdikleri dayanışma nedeniyle teşekkür ediyorum. "(TUSAŞ'a) Bu alçakça saldırı, Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını daha da perçinlemiştir." dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Orta Doğu'da akan kan durdurulmadıkça, gelecek için ne adaletten ne barıştan ne de kalkınmadan söz edilebilir. Küresel bir adil düzen ve kalkınma ancak sınırlarımız ötesinde huzur ve güvenliğin tesisiyle mümkün olabilir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(BRICS'e üye ülkelere) BM nezdinde İsrail'e silah satışının durdurulmasına yönelik bir girişim başlattık. Bu hususta sağlayacağınız desteğe güveniyorum." ifadelerini kullandı.

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