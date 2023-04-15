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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi sağlık alanında küresel bir cazibe merkezi haline dönüştürmekte kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi sağlık alanında sadece kendi vatandaşlarına hizmet etmekle kalmayıp küresel bir cazibe merkezi haline dönüştürmekte kararlıyız." dedi.

15.04.2023 - Güncelleme : 15.04.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi sağlık alanında küresel bir cazibe merkezi haline dönüştürmekte kararlıyız Fotoğraf: Emrah Yorulmaz / AA

Kocaeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kocaeli Şehir Hastanemiz 1218 yatağıyla, deprem izolatörlü modern inşaatıyla her türlü imkana sahip birimleriyle, bakıyorum iftihar ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi sağlık alanında sadece kendi vatandaşlarına hizmet etmekle kalmayıp küresel bir cazibe merkezi haline dönüştürmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'daki Defne Devlet Hastanesi'nin 1,5 ay içinde hizmete gireceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başbakanlığım döneminde bir ara 135 milyar doların üzerine de Merkez Bankasının rezervi çıkmıştı. Şimdi yine onu yakalayacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Selo'yu çıkaracaklarmış. Çocuk katilini çıkaracaklarmış. Benim milletim bu çocuk katiline dışarı çıkarma sözü verenlerle beraber olur mu?" şeklinde konuştu.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bay Bay Kemal, 'Yurt dışından 300 milyar dolar getireceğim.' diyerek ülkeyi tefecilere kendisi pazarlamıyor mu?"

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