Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor'u kutladı
Istanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor'u tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2022 Turkcell Süper Kupa sahibi olan Trabzonspor'u, şehrimizi ve tüm Trabzonspor camiasını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
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2022 Turkcell Süper Kupa sahibi olan @Trabzonspor’u, şehrimizi ve tüm Trabzonspor camiasını tebrik ediyorum. pic.twitter.com/oxrxsNaL6f— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 30, 2022