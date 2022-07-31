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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor'u kutladı

Mustafa Hatipoğlu   | 31.07.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor'u kutladı

Istanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2022 Turkcell Süper Kupa sahibi olan Trabzonspor'u, şehrimizi ve tüm Trabzonspor camiasını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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