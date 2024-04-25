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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Ali Yılmaz'ın ailesine taziye telefonu

Mümin Altaş  | 25.04.2024 - Güncelleme : 25.04.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Ali Yılmaz'ın ailesine taziye telefonu

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı, Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın oğlu Soner Yılmaz ile telefonda görüştü.

Alınan bilgiye göre Erdoğan, babasının vefatı nedeniyle Soner Yılmaz'a başsağlığı dileklerini iletti.

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