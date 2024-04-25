Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Ali Yılmaz'ın ailesine taziye telefonu
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı, Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın oğlu Soner Yılmaz ile telefonda görüştü.
Alınan bilgiye göre Erdoğan, babasının vefatı nedeniyle Soner Yılmaz'a başsağlığı dileklerini iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.