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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Başbakanı Bektenov'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov'u kabul etti.

Mümin Altaş  | 25.04.2024 - Güncelleme : 25.04.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Başbakanı Bektenov'u kabul etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı - AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

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