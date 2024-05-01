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Fransa’nın başkenti Paris’te, 1 Mayıs kutlamalarında polis göstericilere müdahale ediyor.
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay Başkanı Yiğit'i kabul etti

Mehmet Tosun  | 01.05.2024 - Güncelleme : 01.05.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay Başkanı Yiğit'i kabul etti Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

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