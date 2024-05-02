Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Uzman Çavuş Toktaş'ın ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Ankara
Alınan bilgiye göre Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Toktaş'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.