Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovakya Başbakanı Fico'ya yönelik saldırıyı kınadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik saldırıyı kınayarak, geçmiş olsun temennisinde bulundu.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
- Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıda yaralandı
- Slovakya Başbakanı Fico'ya yapılan silahlı saldırıyla, dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar gündeme geldi
"Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik gerçekleştirilen menfur suikast girişimini şiddetle kınıyor, saldırıda yaralanan Sayın Fico'ya acil şifalar diliyorum. Slovakya halkına ve hükümetine, ülkem ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.