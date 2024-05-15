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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovakya Başbakanı Fico'ya yönelik saldırıyı kınadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik saldırıyı kınayarak, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Merve Yıldızalp  | 15.05.2024 - Güncelleme : 15.05.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovakya Başbakanı Fico'ya yönelik saldırıyı kınadı

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik gerçekleştirilen menfur suikast girişimini şiddetle kınıyor, saldırıda yaralanan Sayın Fico'ya acil şifalar diliyorum. Slovakya halkına ve hükümetine, ülkem ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

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