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Dünya

Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıda yaralandı

Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun silahlı saldırıda yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı, saldırganın yakalandığı bildirildi.

Aşkın Kıyağan  | 15.05.2024 - Güncelleme : 15.05.2024
Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıda yaralandı

Ankara

Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun ülkenin Handlova kasabasında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında düzenlenen silahlı saldırıda yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı, saldırganın yakalandığı bildirildi.

Slovakya Haber Ajansı (TARS) haberinde, ülkenin Trencin bölgesinde yer alan Handlova kasabasındaki Kültür Evi'nde düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında, binaya silahla ateş açıldığı belirtildi.

Silahlı saldırıda Slovakya'da 3 dönem başbakanlık koltuğuna oturan Fico'nun yaralandığı ve yakındaki bir hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

Emniyet güçlerinin silahlı saldırganı yakaladığı bildirildi.


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