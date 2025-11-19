Dolar
Dünya

Slovakya Başbakanı Fico, NATO'dan ülkesinin hava savunmasını güçlendirmesini istedi

Slovakya Başbakanı Robert Fico, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den, ülkesinin hava savunmasının güçlendirilmesini talep etti.

Salih Okuroğlu  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
Slovakya Başbakanı Fico, NATO'dan ülkesinin hava savunmasını güçlendirmesini istedi

Viyana

Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fico, başkent Bratislava'ya gelen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi.

Görüşmede ikili, Slovakya ile NATO arasındaki işbirliğini ve Ukrayna'daki savaşı ele aldı.

Fico, Slovakya'nın, askeri harcamaların hızı ve yapısını belirleme konusunda egemen olduğunu belirtti.

Rutte'den Slovakya'nın hava savunmasının güçlendirilmesini talep eden Fico ayrıca, ticari sözleşmeler hariç Ukrayna'ya "ölümcül silahlar" tedarik etmeyeceğini ancak yardım sağlamaya devam edeceğini kaydetti.

