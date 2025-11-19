Dolar
42.35
Euro
48.86
Altın
4,075.91
ETH/USDT
2,885.40
BTC/USDT
89,142.00
BIST 100
10,903.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını şiddetle kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dün gece 25 kişinin öldüğü Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği saldırıları “şiddetle kınadığını” açıkladı.

İslam Doğru  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını şiddetle kınadı Fotoğraf: Selçuk Acar/AA

New York

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

Dujarric, “Genel Sekreter'in, Rusya’nın Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine gece yarısı düzenlediği ve aralarında çocukların da bulunduğu en az 25 kişinin ölümüne, iki yerleşim bölgesinde ise onlarca kişinin yaralanmasına yol açan füze ve insansız hava aracı saldırılarını şiddetle kınadığını söyleyebilirim.” dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ukrayna'daki sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıların uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğini belirten Dujarric, “Bunlar nerede olursa olsun kabul edilemez ve derhal sona erdirilmelidir.” ifadelerini kullandı.

Ukraynalı yetkililer, Rusya’nın dün gece ülkenin batısındaki Ternopil şehrine füze ve insansız hava araçları ile düzenlediği saldırılarda, aralarında 3 çocuğun da bulunduğu en az 25 kişinin öldüğünü, 73 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fatih'te otelde kalan 2 kardeş mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu
Fatih'teki zehirlenme olaylarına ilişkin gözaltına alınan 6 zanlıya tutuklama talebi
Ardahan'da yılkı atları yiyecek için kent merkezine indi
Sapanca Gölü'nde oluşan kabarcıklar su altından ve havadan görüntülendi
Kırşehir'de verimi artırmak amacıyla tarlalardaki taşlar toplanıyor

Benzer haberler

BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını şiddetle kınadı

BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını şiddetle kınadı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Karadeniz'de güvenliğin ancak Türkiye ile sağlanabileceğini belirtti

Slovakya Başbakanı Fico, NATO'dan ülkesinin hava savunmasını güçlendirmesini istedi

Almanya, Ukrayna'ya uzun menzilli füze sistemleri sağlayacak

Almanya, Ukrayna'ya uzun menzilli füze sistemleri sağlayacak
Moskova Borsası, Ukrayna konusundaki “olumlu beklentilerle” yükselişe geçti

Moskova Borsası, Ukrayna konusundaki “olumlu beklentilerle” yükselişe geçti
Rusya: Ukrayna ordusu Voronej kentine ABD yapımı ATACMS füzeleriyle saldırı düzenledi

Rusya: Ukrayna ordusu Voronej kentine ABD yapımı ATACMS füzeleriyle saldırı düzenledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet