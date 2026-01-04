Dolar
Dünya

Ukrayna'nın yeni Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Budanov'un, Zelenskiy'nin halefi olabileceği öne sürüldü

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinin yeni Başkanı Kirilo Budanov'un, Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy'nin "halefi" olabileceği iddia edildi.

Gökhan Çeliker  | 04.01.2026 - Güncelleme : 04.01.2026
Ukrayna'nın yeni Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Budanov'un, Zelenskiy'nin halefi olabileceği öne sürüldü

Ankara

The Washington Post'ta Zelenskiy'nin, eski Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü (GUR) Başkanı Budanov'u, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanlığına atamasına ilişkin haber yayımlandı.

Bu atamayla Budanov'un saha tecrübesi ve kamuoyundaki popülerliğinin ön plana çıkarıldığı, ABD yönetimindeki bazı isimlerin eski Ofis Başkanı Andriy Yermak'ı işbirliğinin önünde "engel" gördüğü öne sürüldü.

Adı herhangi bir yolsuzluk skandalına karışmaması avantaj oluşturan Budanov'un Moskova açısından "en büyük tehditlerden" biri olarak görüldüğü iddia edildi.

İsmi açıklanmayan Donald Trump yönetiminden eski bir yetkili ise Budanov'un ABD hükümetinde gördüğü saygı dolayısıyla iyi bir tercih olduğunu, barış görüşmelerinde önemli ve gerçekçi rol oynadığını savundu.

Eski üst düzey Ukraynalı yetkili de bu atamanın Zelenskiy'nin güçlü bir figür aradığına işaret ettiği, yeni rolünün başkan yardımcılığına daha yakın olacağı yorumunda bulundu.

Yetkili, ayrıca Budanov'un, Zelenskiy'nin halefi olma şansına sahip bulunduğunu savundu.

Zelenskiy, 28 Kasım 2025'te yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'ın görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Ukraynalı lider, 2 Ocak'ta Kirilo Budanov'un, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanlığına atandığını açıklamıştı.

