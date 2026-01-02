Dolar
Dünya

ABD Başkanı Trump'ın ülkesine yaptığı ziyarette Zelenskiy'ye kaba davrandığı iddia edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 28 Aralık 2025'teki ABD ziyaretinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'ye "kaba ve incitici" davrandığı ileri sürüldü.

Gökhan Çeliker  | 02.01.2026 - Güncelleme : 02.01.2026
ABD Başkanı Trump'ın ülkesine yaptığı ziyarette Zelenskiy'ye kaba davrandığı iddia edildi

Ankara

The Washington Post, Zelenskiy'nin 28 Aralık'ta ABD'ye yaptığı ziyaret ve Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki durumu incelediği bir haber yayımladı.

Habere göre, müzakereleri yakından takip eden ve isminin gizli kalmasını isteyen kıdemli bir diplomat, Trump’ın Ukrayna lideri Zelenskiy'ye Mar-a-Lago'daki görüşmede "kaba ve incitici" bir tutum sergilediğini iddia etti.

Diplomat, söz konusu davranışın, "zalimce" olarak bile nitelendirilebileceğine vurgu yaparken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Zelenskiy-Trump görüşmelerinden önce ABD'li liderle gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde manipülasyon yaptığını savundu.

Öte yandan, Ukrayna ile ABD görüşmelerinde gelinen son noktanın Kiev için daha kabul edilebilir hale geldiğinin göründüğü ancak Moskova açısından ise daha çok itiraz edilebilecek alanın ortaya çıktığı belirtildi.

Ukrayna ve Rusya'nın bazı tavizler verebilecek olsa da temel engellerin aşılmasının zor göründüğü ve bunun da tarafların anlaşmadan uzak olduğuna işaret ettiği aktarıldı.

Haberde ayrıca, Ukrayna için verilmesi öngörülen güvenlik garantilerinin süresinin uzatılması konusunun Rusya'yı "rahatsız ettiğine" yer verildi.

Görüşme ve sonrasında yaşananlar

Mar-a-Lago'da 28 Aralık'ta Zelenskiy ile bir araya gelen Trump, müzakerelerde anlaşmaya çok yaklaştıklarını ifade etmişti.

29 Aralık'ta ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu" belirterek Rusya’nın müzakerelerdeki konumunu gözden geçireceğini bildirmişti.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov da Putin’in, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, konunun gündeme geldiğini aktararak “Trump, bu gelişme nedeniyle şoke oldu, kelimenin tam anlamıyla öfkelendi, böyle çılgın eylemlerin olabileceğini hayal bile edemediğini söyledi.” demişti.

Zelenskiy ise konuya ilişkin "Kimse oraya saldırmadı." yorumunu yapmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
