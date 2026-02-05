Dolar
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, önceliklerinin savaşa son vermek olduğunu söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, önceliklerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak olduğunu belirtti.

Esra Taşkın  | 05.02.2026 - Güncelleme : 05.02.2026
Paris

Zelenskiy, Fransız kamu yayıncısı France 2 kanalının çekimini Ukrayna'da yaptığı özel programına konuk oldu.

Ukrayna'nın uzlaşıya varması için Rusya'nın Ukraynalılara daha fazla acı çektirmeye çalıştığını dile getiren Zelenskiy, "Rusya, Donbas'ın tamamını terk etmemizi istiyor. Bu savaşa başladıklarından bu yana hiçbir zafer kazanmadılar." dedi.

Zelenskiy, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Rusya, ABD ve Ukrayna arasında devam eden müzakerelere değinerek, "Ekibim şu anda müzakereler yürütüyor. Önceliğimiz bu savaşa son vermek. Amerikalılara karşı minnettarız çünkü onlar da bugün Abu Dabi'deler." diye konuştu.

"Putin, yalnızca Trump'tan korkuyor"

Zelenskiy, eğer silahsızlandırılmış bir bölge söz konusu olursa, kendi bölgelerinin kontrolünü istediklerini ve ortada uluslararası barış gücü olması gerektiğini anlattı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında ise Zelenskiy, şunları söyledi:

"Putin, yalnızca (ABD Başkanı Donald) Trump'tan korkuyor, bu bir gerçek. Trump'ın Putin'e dememesi gerekeni bana söylemek düşmez. ABD Başkanı bu savaşı uzlaşmalarla durdurmak istiyor. Tekliflerini destekledik ancak kendi egemenliğimiz konusunda uzlaşma olamaz. Putin, Avrupalılardan korkmuyor."

Savaşın başından bu yana 55 bin Ukraynalı askerin hayatını kaybettiğini, çok sayıda Ukraynalının da kayıp olduğunu anlatan Zelenskiy, Amerikalıların da Ukraynalılarla aynı değerleri olduğunu savundu.

"Bu savaşı kaybedersek, ülkemizin bağımsızlığını kaybederiz"

Zelenskiy, "ABD'nin jeopolitik açıdan başka öncelikleri var ancak dünyanın güvenliği için Ukrayna'nın önemli bir konu olduğunu anlamalılar." ifadelerini kullandı.

Putin'in Avrupa'yı küçük düşürmek istediğini savunan Zelenskiy, Rusya ile koşullar öne sürerek müzakere edilmesi gerektiğini kaydetti.

Zelenskiy, "Ukrayna halkının Rusya'dan daha büyük olduğunu" savunarak, "Bu savaşı kaybedersek, ülkemizin bağımsızlığını kaybederiz." şeklinde konuştu. Zelenskiy, barışın bir yıldan az bir süre içinde olmasını umduğunun altını çizdi.

"Ukrayna bugün Putin'i durdurmazsa, onun Avrupa'yı işgal edeceği apaçık"

"Rusya beni birçok kez ortadan kaldırmaya çalıştı." diyen Zelenskiy, bu duruma alıştığını vurguladı.

Zelenskiy, Avrupa'da hayatın güzel bir şekilde devam ettiğini, kendilerinin bu hayat modelini savunmak için savaştığını kaydederek, "Ukrayna bugün Putin'i durdurmazsa, onun Avrupa'yı işgal edeceği apaçık." diye konuştu.

Ukrayna'nın Rusya'nın bir parçası olması halinde bunun "korkunç bir kayıp" teşkil edeceği görüşünü paylaşan Zelenskiy, "Bunun gerçekleşmeyeceğine eminim." ifadesini kullandı.

İlgili konular
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu başkanlığındaki heyet, Kazan'da temaslarda bulundu
Adalet Bakanı Tunç, Ankara'da Japonya İmparatoru Naruhito'nun doğum günü resepsiyonunda konuştu
FETÖ elebaşı Gülen'in avukatının Epstein'i de temsil ettiği ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2026 Zayed İnsan Kardeşliği Ödülleri" programına video mesaj gönderdi
Balıkesir'de AK Parti Marmara İlçe Başkanlığı'na taşlı saldırıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı
