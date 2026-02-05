Rus heyeti Şam'da Suriyeli yetkililerle Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığını görüştü
Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret eden Rus heyeti, Suriyeli yetkililerle askeri, ekonomik ve kalkınma alanlarında işbirliğini güçlendirme ve Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığı konularını ele aldı.
Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Savunma Bakanı Merhef Ebu Kasra, Şam'da üst düzey bir Rus heyetiyle bir araya geldi.
Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik başlıklar masaya yatırıldı.
Rus heyetinde İskan Bakanı Irek Fayzullin, Devlet Başkanı Danışmanı Igor Levitin ve Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Bek Yevkurov'un yer aldığı belirtildi.
Görüşmede karşılıklı ilgi alanına giren çeşitli konuların ele alındığı, mevcut koordinasyon çerçevesinde Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığı, iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin geleceği ve ortak çıkarlara hizmet edecek işbirliği imkanlarının değerlendirildiği kaydedildi.
Ayrıca ekonomi ve kalkınma alanlarında ikili işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik yolların da görüşüldüğü aktarıldı.
Suriye Genelkurmay Başkanı, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı ile görüştü
Öte yandan Suriye resmi haber ajansı SANA'da yer alan haberde ise Savunma Bakanı Ebu Kasra'nın, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nassan ve çok sayıda üst düzey komutanın katılımıyla Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yevkurov ve beraberindeki heyetle görüştüğü ifade edildi.
Görüşmede iki ülke arasındaki askeri işbirliği ile bu işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımların ele alındığı belirtildi.