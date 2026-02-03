Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy: Ruslar bu savaşta bir kez daha Amerikan tarafının çabalarını hiçe saydı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın ülkesinin enerji altyapısına yönelik hava saldırılarıyla bir haftalık "enerji ateşkesi"ni ihlal ettiğini belirterek, "Ruslar bu savaşta bir kez daha Amerikan tarafının çabalarını hiçe saydı." dedi.

Davit Kachkachishvili  | 03.02.2026 - Güncelleme : 03.02.2026
Zelenskiy: Ruslar bu savaşta bir kez daha Amerikan tarafının çabalarını hiçe saydı

Kiev

Zelenskiy, Kiev'de temaslarda bulunan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Rus ordusunun bu gece Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı düzenlediğini anımsatan Zelenskiy, ülkedeki enerji altyapısının hedef alındığını aktardı.

Rusya'nın, ABD Başkanı Donald Trump'ın önerisi üzerine Ukrayna'nın enerji altyapılarına yönelik saldırıları bir haftalığına durdurma kararı aldığını ifade eden Zelenskiy, "Ruslar bu savaşta bir kez daha Amerikan tarafının çabalarını hiçe saydı." yorumunu yaptı.

Zelenskiy, "Bu (enerji ateşkesi) aslında cuma gecesi başladı ve bize göre bugün Ruslar sözlerini tutmadı." diye konuştu.

Rusya'nın hava saldırıları konusunda ABD tarafını bilgilendireceklerini söyleyen Zelenskiy, "Eğer ABD tarafından benzer öneriler yine yapılırsa, gerilimi azaltma adımlarını kesinlikle destekleyeceğiz." dedi.

"Kimse pes etmeyecek"

Ortak basın toplantısında konuşan Zelenskiy, ABD ile Ukrayna ve Rusya arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de gelecek günlerde yapılacak üçlü müzakerelere de değindi.

Zelenskiy, diyalog için hazır olduklarını ve üçlü müzakereler sırasında da "Rusya tarafının ne gibi tavizler vermeye hazır olduğunu duymak istediklerini" vurgulayarak, "Müzakere heyetimiz bence bir diyalog arayışında olmamız gerektiğini biliyor, ama kimse pes etmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

