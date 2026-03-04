Dolar
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Putin, Rus ordusundaki askeri personel sayısını 2 milyon 391 bin 770'e çıkardı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusundaki askeri personel sayısını 2 milyon 391 bin 770'e çıkaran kararnameyi imzaladı.

Ali Cura  | 04.03.2026 - Güncelleme : 04.03.2026
Putin, Rus ordusundaki askeri personel sayısını 2 milyon 391 bin 770'e çıkardı Fotoğraf: Vladimir Aleksandrov/AA

Moskova

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan kararnameye göre, 1 milyon 502 bin 640'ı asker olmak üzere Rusya Silahlı Kuvvetleri personel sayısı 2 milyon 391 bin 770 olarak belirlendi.

Söz konusu karar, imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girdi.

Putin, 2024'te imzaladığı kararname ile Rus ordusundaki personel sayısını, 1 milyon 500 bini asker olmak üzere 2 milyon 389 bin 130'a çıkarmıştı.

Geçen yılın sonunda Putin, Ukrayna'daki savaşta 700 binden fazla askerin savaştığını bildirmişti.

Rus ordusunda, Ukrayna'da savaşmak üzere ayrıca sözleşmeli ve gönüllü askerler de görev yapıyor.

