Putin, Rus ordusundaki askeri personel sayısını 2 milyon 391 bin 770'e çıkardı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusundaki askeri personel sayısını 2 milyon 391 bin 770'e çıkaran kararnameyi imzaladı.
Moskova
Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan kararnameye göre, 1 milyon 502 bin 640'ı asker olmak üzere Rusya Silahlı Kuvvetleri personel sayısı 2 milyon 391 bin 770 olarak belirlendi.
Söz konusu karar, imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girdi.
Putin, 2024'te imzaladığı kararname ile Rus ordusundaki personel sayısını, 1 milyon 500 bini asker olmak üzere 2 milyon 389 bin 130'a çıkarmıştı.
Geçen yılın sonunda Putin, Ukrayna'daki savaşta 700 binden fazla askerin savaştığını bildirmişti.
Rus ordusunda, Ukrayna'da savaşmak üzere ayrıca sözleşmeli ve gönüllü askerler de görev yapıyor.