Gündem

Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli

Kuzey Ege'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada'ya yarın yapılacak feribot seferlerinin bazıları iptal edildi.

Çiğdem Münibe Alyanak  | 04.01.2026 - Güncelleme : 04.01.2026
Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli

Çanakkale

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Geyikli-Bozcaada hattında, Geyikli'den saat 15.00 - 19.00, Bozcaada'dan ise 14.00 - 18.00 seferleri yapılacak.

Aynı hatta Geyikli'den saat 08.00 - 11.00, Bozcaada'dan ise saat 07.00 - 10.00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 13.00 - 17.00 - 21.00 Gökçeada'dan ise saat 11.00 - 15.00 - 19.00 seferleri gerçekleştirilecek, Kabatepe'den saat 09.00, Gökçeada'dan ise saat 07.00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacak.

Öte yandan bu akşam Çanakkale-Kilitbahir hattında, Kilitbahir'den saat 21.30 seferi 21.45'te yapılacak.

Çanakkale-Eceabat hatlarındaki seferler tarifeye uygun yapılırken, Lapseki-Gelibolu hattının seferleri saatsiz olarak devam ediyor.

