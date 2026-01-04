Dolar
43.04
Euro
50.48
Altın
4,333.15
ETH/USDT
3,129.90
BTC/USDT
91,192.00
BIST 100
11,498.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Balıkesir'de 8 gündür kayıp olarak aranan kadın ölü bulundu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kamp yaptığı bölgeden aracıyla ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 33 yaşındaki Elif Kumal'ın cesedi, Yukarıyapıcı Göleti'nde bulundu.

Yavuz Emrah Sever, Miraç Kaya  | 04.01.2026 - Güncelleme : 04.01.2026
Balıkesir'de 8 gündür kayıp olarak aranan kadın ölü bulundu Fotoğraf: Miraç Kaya/AA

Balıkesir

Kapıdağ Yarımadası Yukarıyapıcı Göleti mevkisinde 27 Aralık'ta kamp yaptığı erkek arkadaşı E.G. ile tartıştıktan sonra kendi aracıyla bölgeden ayrılmasının ardından kaybolan Kumal'ın bulunması amacıyla 8 gündür jandarma, itfaiye, AFAD ve 911 Arama Kurtarma Derneği ekiplerince arama çalışması yürütüldü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

41 araç, 11 dron ve 414 kişiyle dağdaki patika yollarda araçla ve yaya olarak inceleme yapan ekipler, Kumal'a ulaşmak için bölgedeki tavuk çiftliklerini, depoları, sazlık alanları, dereleri ve çok sayıda noktayı araştırdı. Jandarma dalgıçları, gölete dalış yaparak Kumal'a ait iz bulmaya çalıştı.

Termal sonar arama cihazı, dron ve iz takip köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalara, bölgeyi bilen off-road ekipleri de destek verdi.

Fırtınanın etkili olduğu bölgede, Bandırma'nın Edincik, Erdek'in Tatlısu, Ormanlı ve Ballıpınar Mahallelerinin üst bölgelerine de ekipler sevk edildi.

Akşam saatlerinde Yukarıyapıcı Göleti'ne dalış yapan ekipler, Kumal'ın kullandığı otomobili suyun altında tespit etti. Ekiplerce araçtan çıkarılan Kumal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kumal'ın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bu arada otomobilin göletten çıkarılması için daha sonra çalışma yapılacağı öğrenildi.

Erkek arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı

Olayla ilgili gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen ve adliyeye sevk edilen Kumal'ın erkek arkadaşı E.G. ile henüz kimlik bilgileri öğrenilemeyen bir arkadaşı çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la telefonda görüştü
Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli
Balıkesir'de 8 gündür kayıp olarak aranan kadın ölü bulundu
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama
Bozcaada'da boş ham petrol tankeri fırtına nedeniyle karaya oturdu
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Balıkesir'de 8 gündür kayıp olarak aranan kadın ölü bulundu

Balıkesir'de 8 gündür kayıp olarak aranan kadın ölü bulundu

Düzce'deki Topuk Yaylası Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

İlkokul öğrencileri, coğrafi işaretli Yağcıbedir halısını dokumayı öğrenmek için tezgah başında

Balıkesir'den umreye gitmek için bisikletiyle 3 bin 450 kilometre katetti

Balıkesir'den umreye gitmek için bisikletiyle 3 bin 450 kilometre katetti
Balıkesir Sındırgı'da ağır hasarlı 814 bina yıkıldı

Balıkesir Sındırgı'da ağır hasarlı 814 bina yıkıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet