Antalya'da soğuk hava deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
Antalya'nın Serik ilçesinde, soğuk hava deposunda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Antalya
Bir firmaya ait Yukarıkocayatak Mahallesi'nde bulunan soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangının kontrol alınması için ekiplerin çalışması sürüyor.
