Gündem

Antalya'da soğuk hava deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor

Antalya'nın Serik ilçesinde, soğuk hava deposunda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bahriye Yıldırım  | 05.01.2026 - Güncelleme : 05.01.2026
Antalya'da soğuk hava deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor

Antalya

Bir firmaya ait Yukarıkocayatak Mahallesi'nde bulunan soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol alınması için ekiplerin çalışması sürüyor.

