AB, Putin'in konutuna yönelik saldırı iddiasının "dikkat dağıtma taktiği" olduğu görüşünde
AB Yüksek Temsilcisi Kallas, Ukrayna'nın Putin'in konutuna saldırdığı iddiasına yönelik "Rusya'nın, Ukrayna'nın son zamanlarda Rusya'daki önemli hükümet tesislerini hedef aldığı' iddiası kasıtlı bir dikkat dağıtma taktiğidir." ifadesini kullandı.
İstanbul/Moskova
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Kiev tarafından Putin'in resmi konutuna saldırı girişiminde bulunulduğunu açıklamasının ardından konu hakkında ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından değerlendirmelerde bulundu.
- Rusya: Ukrayna, İHA'larla Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu
- Zelenskiy, Ukrayna'nın İHA'larla Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulunmadığını söyledi
"Rusya'nın, Ukrayna'nın son zamanlarda Rusya'daki önemli hükümet tesislerini hedef aldığı' iddiası, kasıtlı bir dikkat dağıtma taktiğidir." ifadesini kullanan Kallas, Moskova'nın barışa yönelik ilerlemeyi engellemeyi amaçladığını öne sürdü.
Kallas, "Savaşın başından beri Ukrayna'nın altyapısını ve sivilleri ayrım gözetmeksizin hedef alan saldırgan temelsiz iddialarını kimse kabul etmemelidir." yorumunu yaptı.
Rusya: Putin'in Novgorod'daki konutuna yapılan saldırı planlı ve çok katmanlı
Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri Uçaksavar Füze Birlikleri Komutanı Tuğgeneral Aleksandr Romanenkov, Rusya Savunma Bakanlığında düzenlediği brifingde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna İHA'larla düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Brifingde İHA'ların hareket güzergahlarını gösteren bir harita, düşürülen bir İHA ve hava savunma sistemlerinin kontrol sisteminden İHA'ların vurulma anlarını gösteren videolara da yer verildi.
28-29 Aralık'ta Kiev yönetiminin, Novgorod bölgesindeki Rusya Devlet Başkanlığı resmi konutuna uzun menzilli İHA kullanarak "terör saldırısı" girişiminde bulunduğunu kaydeden Romanenkov, 28 Aralık'ta yerel saat ile yaklaşık saat 19.20'de radarların Ukrayna'nın Sumi ve Çernigiv bölgelerinden son derece alçak irtifalarda uçak tipi İHA'lar kullanılarak yapılan bir hava saldırısı tespit ettiğini kaydetti.
Romanenkov, saldırının 91 İHA kullanılarak Bryansk, Smolensk, Tver ve Novgorod bölgeleri üzerinden Rusya Devlet Başkanlığı konutuna doğru çeşitli yönlerde gerçekleştirildiğini kaydederek, "Hava muharebesi sırasında Ukrayna'ya ait tüm İHA'lar, Rus kuvvetleri ve hava savunma sistemleri tarafından imha edildi." ifadeleri kullanıldı.
Saldırı güzergahı boyunca 28 ve 29 Aralık'ta gece sabaha kadar Bryansk bölgesinde 49, Smolensk bölgesinde 1 ve Novgorod bölgesinde ise 41 Ukrayna İHA'sının düşürüldüğünü aktaran Romanenkov, "Saldırı düzeni, hareket eden hava saldırı araçlarının sayısı, güneyden, güneybatıdan ve batıdan doğrudan Novgorod bölgesindeki Rusya Devlet Başkanlığı konutuna yönelik eylemleri, Kiev rejiminin terör saldırısının hedefli, dikkatlice planlanmış ve çok katmanlı olduğunu açıkça doğrulamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
Söz konusu saldırının püskürtülmesi sonucunda Rusya topraklarında can kaybı veya hasar yaşanmadığını dile getiren Romanenkov, Putin'in konutunda da hasar meydana gelmediğine dikkati çekti.
Olay
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 29 Aralık'ta yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın, Putin'in Novgorod'daki resmi konutuna insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu" belirterek, Rusya'nın barış müzakerelerindeki konumunu gözden geçireceğini bildirmişti.
Ayrıca Lavrov, Rusya'nın söz konusu saldırıya karşılık vereceğini kaydetmişti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Putin'in konutuna bir saldırı düzenlemediklerini ifade etmişti.