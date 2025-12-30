Dolar
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna krizinin nihai çözümü için Kiev yönetimi Donbas'la ilgili siyasi karar almalı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Ukrayna krizinin nihai çözümü için Kiev yönetiminin Donbas konusunda siyasi karar alması gerektiğini belirterek, "Bu karar, Rus-Amerikan kanalı aracılığıyla yürütülen çalışmalarla uyumlu olmalı." dedi.

Dmitri Chirciu  | 30.12.2025 - Güncelleme : 30.12.2025
Moskova

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Rus gazetesi İzvestiya’ya verdiği röportajda, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Ukrayna krizinin çözüm sürecine değinen Galuzin, Ukrayna’da geçici ateşkese karşı çıktıklarını ve krize uzun vadeli çözümün bulunmasından yana olduklarını belirtti.

Galuzin, "Nihai çözüm ve nihai ateşkesin sağlanması için Kiev yönetimi, Donbas konusunda derhal cesur ve sorumlu siyasi karar almalı. Bu karar, Rus-Amerikan kanalı aracılığıyla yürütülen çalışmalarla uyumlu olmalı." ifadelerini kullandı.

Avrupa ve Ukrayna’nın çözüm sürecini baltalamaya çalıştığını savunan Galuzin, "Kiev rejimi ve Avrupa, bugün barışçıl bir çözümün önündeki en büyük engel." dedi.

Galuzin, Ukrayna tarafının İstanbul’daki müzakere sürecinden vazgeçtiğine dikkati çekerek, "Öyle ya da böyle İstanbul’da sağlanan anlaşmalar sonucu yaklaşık 2 bin 300 Rus askeri ve 170 sivil evine döndü. Ukrayna’ya ise yaklaşık 2 bin 400 asker ve 170 sivil verildi. Maalesef, Kursk bölgesinden zorla götürülen 12 sivilimiz halen Ukrayna’nın elinde bulunuyor." diye konuştu.

İstanbul’daki anlaşmalar kapsamında Ukrayna tarafına yaklaşık 12 bin askerin cenazesinin teslim edildiğini, yaklaşık 200 Rus askerin cenazesinin de alındığını kaydeden Galuzin, bu sürecin devam edeceği umudunu paylaştı.

- "Ermenistan’ın KGAÖ’deki çalışmalarda yer almasından yanayız"

Ermenistan ve Avrupa Birliği’nin (AB) yeni Stratejik Ortaklık Gündemi kabul etmelerini değerlendiren Galuzin, Ermenistan’ın, Rusya’nın müttefiği ve stratejik ortağı olduğunu belirtti.

Galuzin, "Ermenistan’ın AB dahil herhangi bir birlik veya ülkeyle ilişki kurma hakkına sahip olduğunu, ancak AB ile entegrasyonunun kaçınılmaz olarak Avrasya Ekonomik Birliği'nin (AEB) ilgili normlarıyla çelişeceğini" söyledi.

Ermenistan’ın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi olduğuna dikkati çeken Galuzin, "Ermenistan’ın KGAÖ’deki çalışmalarda yer almasından yanayız." ifadesini kullandı.

- "Bu yıl, Azerbaycan'la ilişkilerimiz için zor geçti"

Rusya-Azerbaycan arasındaki ilişkileri değerlendiren Galuzin, "Bu yıl ikili ilişkilerimiz için yeterince zor geçti. Ancak buna rağmen ekonomi alanında ilerleme kaydettik. İkili ticaret hacmi arttı." dedi.

Azerbaycan ile yılın ikinci yarısında siyasi diyaloğun yeniden başlatıldığına işaret eden Galuzin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de ekimde yapılan görüşmenin önemini vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Galuzin, Azerbaycan’da tutuklu 11 Rus vatandaşının serbest bırakılması için girişimlerde bulunduklarını dile getirdi.

