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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD, Ukrayna'ya 2 milyar dolar daha yardım yapacak

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesinin Ukrayna'ya 2 milyar dolarlık orta ve uzun vadeli dış askeri finansman paketini onayladığını bildirdi.

Irmak Akcan  | 15.05.2024 - Güncelleme : 15.05.2024
ABD, Ukrayna'ya 2 milyar dolar daha yardım yapacak Fotoğraf: Olena Znak/AA

Ankara

Ukrayna'ya ziyarette bulunan Blinken, Kiev'e yapılan desteğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Blinken, ABD'nin Ukrayna'ya 2 milyar dolar ek dış askeri finansman sağlayacağını aktardı.

İki ülkenin bir güvenlik anlaşması üzerinde çalışmaya devam ettiğini anlatan Blinken, bu anlaşmanın "çok kısa sürede” tamamlanabileceğinin altını çizdi.

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