ABD, Ukrayna'ya 2 milyar dolar daha yardım yapacak
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesinin Ukrayna'ya 2 milyar dolarlık orta ve uzun vadeli dış askeri finansman paketini onayladığını bildirdi.
Ankara
Ukrayna'ya ziyarette bulunan Blinken, Kiev'e yapılan desteğe ilişkin açıklamalarda bulundu.
Blinken, ABD'nin Ukrayna'ya 2 milyar dolar ek dış askeri finansman sağlayacağını aktardı.
İki ülkenin bir güvenlik anlaşması üzerinde çalışmaya devam ettiğini anlatan Blinken, bu anlaşmanın "çok kısa sürede” tamamlanabileceğinin altını çizdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.