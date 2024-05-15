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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Bosna Hersek'te üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

İsmail Özdemir, Ahmet Nurduhan, Elvır Hodzıc  | 15.05.2024 - Güncelleme : 15.05.2024
Bosna Hersek'te üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti Fotoğraf: Samır Jordamovıc/AA

Saraybosna

Kampüs alanında toplanan üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

Filistin bayrakları açan öğrenciler, "Ateşkes", "Filistin'in yanındayım", "Sessizliğin sesi ol" yazılı pankartlar taşıdılar.

IUS Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım, basına yaptığı açıklamada, Gazze'de insanların öldürüldüğünü ve yaşananlar için üzüldüklerini söyledi.

Birçok ülkenin Gazze'de yaşananlara sessiz kalmasını protesto ettiklerini belirten Yıldırım, "Dünya tarihine baktığımızda bu olanlar en kötü şeyler olabilir. Orada sadece insanlar değil aynı zamanda insanlık da ölüyor." dedi.

Filistinli üniversite öğrencisi Jana Al Ryahi de ülkesinde yaşananların çok üzücü ve yürek parçalayıcı olduğunu dile getirdi.

Ryahi "Burada durup Gazze'deki kardeşlerimi düşünürken hissettiğim acıyı anlatacak kelime yok. Hiçbir şey yapamamak açıkçası başıma gelebilecek en kötü şey. Orada onlarla olmayı tercih ederdim." ifadesini kullandı.

IUS öğrencisi olduğunu kaydeden Ryahi, arkadaşlarıyla kampüslerinde seslerini yükseltebildikleri için gurur duyduğunu, tarihin doğru tarafında durduklarını söyledi.

Öğrencilerden Fatma Nur Ekmekçi de Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek için toplandıklarını ve dünyaya Filistin'de olanları göstermek istediklerini belirtti.

Ekmekçi, Gazze'de saldırıların devam ettiğini ve masumların öldürülmesinden dolayı üzüldüklerini ifade etti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 173 Filistinli öldürüldü, 79 bin 61 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 273’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 621 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 499 Filistinli hayatını kaybetti.

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