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Politika

Türkiye ile Gürcistan arasında "Enerji Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin huzurunda iki ülke arasında enerji alanında mutabakat zaptı imzalandı.

Mehmet Tosun  | 16.05.2024 - Güncelleme : 16.05.2024
Türkiye ile Gürcistan arasında "Enerji Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" imzalandı Fotoğraf: TCCB / Murat Kula

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Kobakhidze ile bir araya geldi.

İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan ve Kobakhidze'nin huzurunda Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı arasında "Enerji Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Zaptı, Türkiye adına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gürcistan adına ise Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Levan Davitashvili imzaladı.

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