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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Öz'ü kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de yaşayan Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz'ü kabul etti.

Merve Yıldızalp  | 02.05.2024 - Güncelleme : 02.05.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Öz'ü kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Prof. Dr. Öz ile görüştü.

Görüşmede, AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan da bulundu.

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