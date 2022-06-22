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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı resmi törenle karşıladı.

Zafer Fatih Beyaz   | 22.06.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ı resmi törenle karşıladı Fotoğraf: Ali Balıkçı - AA

Ankara

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Erdoğan, Muhammed bin Selman'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Muhammed bin Selman'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Muhammed bin Selman, merdivenlerde Türkiye ve Suudi Arabistan bayrakları önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi.

Baş başa görüşmeye geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Muhammed bin Selman, heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

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