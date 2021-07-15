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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rize'de yaraların sarılması için tüm imkanlarımızla vatandaşların yanındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ve heyelanlarla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Rize Valisi Kemal Çeber ile telefonda görüşerek bölgedeki durum hakkında bilgi aldı.

Mümin Altaş   | 15.07.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rize'de yaraların sarılması için tüm imkanlarımızla vatandaşların yanındayız

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede, sel ve heyelan nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek Rize halkına geçmiş olsun temennilerini iletti.

Bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Rize'de sel ve heyelanın yaşandığı bölgede temaslarını sürdürüyor.

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