Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan Çelebi'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Ankara
Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi'nin ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.