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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan Çelebi'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Mehmet Tosun   | 27.07.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan Çelebi'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Ankara

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi'nin ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

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