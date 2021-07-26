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Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

İsa Toprak   | 26.07.2021
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bugün bir üs bölgesinden yol emniyetine çıkan unsurlara bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda bir askerin şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi'nin Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki baba ocağına şehadet haberi ulaştı.

Çelebi'nin şehadet haberi, Balışeyh Kaymakam Vekili İbrahim Gökçe ve askeri yetkililerce aileye verildi.

Şehit Çelebi'nin babaevine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehidin 11 ay önce Ayşenur Çelebi ile evlendiği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanı Akar'dan şehit uzman çavuş için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi için başsağlığı diledi.

Akar, bakanlığın sosyal medya hesabından yayımlanan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kahraman silah arkadaşımız, 26 Temmuz 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

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