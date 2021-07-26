ABD’den Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde Türk askerine yönelik saldırı nedeniyle taziye mesajı
ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerin Türk ordusuna yönelik saldırısı nedeniyle "üzüntü duyduklarını" bildirdi.
Ankara
Büyükelçiliğin Twitter hesabından yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Türk birliklerinin El-Bab yakınlarında saldırıya uğradığı haberini almaktan üzüntü duyduk. Hayatını kaybeden iki askerin ailelerine en içten başsağlığı dileklerimizi sunar, yaralılara acil şifalar dileriz."
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 24 Temmuz'da bir üs bölgesine intikal halinde olan Kirpi aracına yapılan saldırı sonucunda 2 asker şehit olmuş, 2 asker ise yaralanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.