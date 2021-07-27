Bakan Koca: Aşılarımızı yaptırarak riski en az düzeye indirelim
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşıların yaptırılarak riskin en az düzeye indirilmesi uyarısında bulundu.
Ankara
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adıyaman ve Kahramanmaraş, çok yüksek riskli il (kırmızı) kategorisinden yüksek riskli il (turuncu) kategorisine geçti. Aşılarımızı yaptırarak riski en az düzeye indirelim." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.