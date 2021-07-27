Euro
10.11
Dolar
8.56
BIST 100
1,349.11
Altın
1,797.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Koronavirüs

Bakan Koca: Aşılarımızı yaptırarak riski en az düzeye indirelim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşıların yaptırılarak riskin en az düzeye indirilmesi uyarısında bulundu.

Muhammed Boztepe   | 27.07.2021
Bakan Koca: Aşılarımızı yaptırarak riski en az düzeye indirelim

Ankara

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adıyaman ve Kahramanmaraş, çok yüksek riskli il (kırmızı) kategorisinden yüksek riskli il (turuncu) kategorisine geçti. Aşılarımızı yaptırarak riski en az düzeye indirelim." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca: Aşılarımızı yaptırarak riski en az düzeye indirelim
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle bir vilayette daha alkol yasaklandı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İzmir'de bir işletmeci iş yerine 'Aşı olmayan giremez' yazısı astı
New York şehri çalışanlarına Kovid-19 aşısı veya haftalık test zorunluluğu getiriliyor

Benzer haberler

Bakan Koca: Aşılarımızı yaptırarak riski en az düzeye indirelim

Bakan Koca: Aşılarımızı yaptırarak riski en az düzeye indirelim

İzmir'de bir işletmeci iş yerine 'Aşı olmayan giremez' yazısı astı

ABD'de sağlık kuruluşları, çalışanlarına Kovid-19 aşısı mecburiyeti getirilmesini istedi

Isparta'da nüfusun yüzde 69'u aşılandı

Isparta'da nüfusun yüzde 69'u aşılandı
ABD'de son 24 saatte 42 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

ABD'de son 24 saatte 42 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Güneydoğu'da aşılama oranının artırılması için seferberlik başlatıldı

Güneydoğu'da aşılama oranının artırılması için seferberlik başlatıldı