Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irak ziyaretim ve anlaşmalar Türkiye-Irak münasebetlerinde yeni bir dönüm noktası teşkil edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ziyaretimin ve az önce imzalanan anlaşmaların Türkiye-Irak münasebetlerinde yeni bir dönüm noktasını teşkil edeceğine inanıyorum." dedi.
Erdoğan, şöyle devam etti:
"Sayın Başbakanla (Sudani) birlikte altına imza attığımız ortak işbirliği için stratejik çerçeve anlaşması, sağlam bir yol haritasını teşkil ediyor."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı görüşmelerde, güvenlik ve terörle mücadelede işbirliğinin en önemli gündem maddelerinden birini oluşturduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "PKK'nın Irak'ta yasaklı örgüt ilan edilmesini memnuniyetle karşıladık. Irak topraklarından Türkiye'yi hedef alan terör örgütü PKK'ya ve uzantılarına karşı alabileceğimiz müşterek adımları istişare ettik." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mevkidaşlarımla İsrail'in Filistin'de uyguladığı zulmün bölgemize etkilerini ele aldık atabileceğimiz müşterek adımlar hakkında istişarede bulunduk. İlgili tüm taraflara, gerilimi tırmandırıcı adımlardan kaçınmaları telkinimi tekrar hatırlatmak istiyorum." dedi.
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