Irak Başbakanı Sudani: Irak ve Türkiye'nin güvenliği bölünmez bir bütündür
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Irak ve Türkiye'nin güvenliğinin bölünmez bir bütün olduğunu söyledi.
Bağdat
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
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Irak Başbakanı Sudani, konuşmasında, "Irak topraklarından başka bir ülkeye saldırı düzenlenmesine izin veremeyiz." diyerek, "Irak ve Türkiye'nin güvenliği bölünmez bir bütündür." ifadesini kullandı.
Sudani, "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmede) Türkiye ve Irak'ın istikrarını sağlayacak güvenlik işbirliğinde mutabık kaldık." şeklinde konuştu.
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