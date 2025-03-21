Cumhurbaşkanı Erdoğan, halk ozanı Aşık Veysel'i vefat yıl dönümünde andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 52'nci yılı dolayısıyla halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nu anma mesajı paylaştı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin gönül yolunu çok iyi bilen, özünden geçen büyük bir ustalıkla saza ve söze döken Anadolu halk ozanımız Aşık Veysel'i ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle, hürmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.
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Milletimizin gönül yollarını çok iyi bilen, özünden geçeni büyük bir ustalıkla saza ve söze döken Anadolu halk ozanımız Âşık Veysel’i ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle, hürmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/n2TgbBRKfs— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 21, 2025