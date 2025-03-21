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Cumhurbaşkanı Erdoğan, halk ozanı Aşık Veysel'i vefat yıl dönümünde andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 52'nci yılı dolayısıyla halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nu anma mesajı paylaştı.

Mikail Bıyıklı  | 21.03.2025 - Güncelleme : 21.03.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, halk ozanı Aşık Veysel'i vefat yıl dönümünde andı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin gönül yolunu çok iyi bilen, özünden geçen büyük bir ustalıkla saza ve söze döken Anadolu halk ozanımız Aşık Veysel'i ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle, hürmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

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