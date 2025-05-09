İstanbul ve Saraybosnalı öğrenciler, "kardeş okul" projesinde buluştu
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Kovacici İlkokulu, "kardeş okul" protokolü yaptıkları İstanbul'un Tuzla ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulundan gelen öğrencileri ağırladı.
Saraybosna
Kovacici İlkokulu öğrencileri, İstanbul'dan gelen öğrenciler için okulda kültürel etkinlik gerçekleştirdi. Saraybosnalı öğrenciler Türkçe ve Boşnakça, "sizi aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz" yazıları da hazırladı.
Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Recep Korkmaz, yaptığı açıklamada, Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) "Tercihim Türkçe" projesi kapsamında Kovacici İlkokulu ile kardeş okul olduklarını söyledi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Korkmaz, Saraybosnalı öğrencileri geçen yıl Türkiye'de misafir ettiklerini dile getirerek, "Bu proje ile eğitim işbirliği hedeflenirken, bir taraftan da kardeşlik ve dayanışmayı hedefliyor Bakanlığımız. Anadolu'dan Balkanlar'a bir gönül köprüsü kuruyoruz." dedi.
Kovacici İlkokulu Müdürü Fahreta Sijercic ise ziyaretin uzun vadeli, verimli ve iki okul için faydalı olmasını istediklerini kaydetti.
Öğrencilerin birbirleriyle tanıştığını ve kaynaştığını belirten Sijercic, "Geçen yıl Türkiye'ye yapılan ziyarette yetenekli öğrencilere yönelik merkezleri gezme imkanı bulduk. Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulunda modern ve mükemmel bir şekilde organize edilmiş çağdaş bir okul modeli gördük. Bu deneyimler bizim için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.