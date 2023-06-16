Dolar
23.62
Euro
25.82
Altın
1,957.62
ETH/USDT
1,689.40
BTC/USDT
25,974.00
BIST 100
5,475.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haydarpaşa Lisesi'nde düzenlenen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni'ne katıldı.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray futbol takımını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu zirvede tamamlayarak 23'üncü şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray futbol takımının yöneticilerini, teknik heyetini ve futbolcularını kabul etti.

Kaan Bozdoğan  | 16.06.2023 - Güncelleme : 16.06.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray futbol takımını kabul etti Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Galatasaray futbol kulübünü şampiyonluğu dolayısıyla kutlarken, heyettekilerle sohbet etti.

Şampiyonluk kupası ile köşke gelen Galatasaray Kulübü Başkan Dursun Özbek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, üzerinde "Recep Tayyip Erdoğan" yazılı 53 numaralı Galatasaray forması hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyettekiler, kabul sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da kabulde hazır bulundu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray futbol takımını kabul etti
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Altun: "Cumhurbaşkanı'mız, aziz milletimizin imkan ve kaynaklarıyla heykelinin yapılmasına karşıdır"
TCDD, tren yollarında otla mücadele için ilaçlama yapılacağı uyarısında bulundu
Cumhurbaşkanlığından Bolu Belediyesine "heykel yerine yardım yapın" yanıtı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray futbol takımını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray futbol takımını kabul etti

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın para cezalarını onadı

Cumhurbaşkanlığından Bolu Belediyesine "heykel yerine yardım yapın" yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla mesaj yayımladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vaniköy Camisi fotoğraflı cuma mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vaniköy Camisi fotoğraflı cuma mesajı
Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nde 16. şampiyonluk için sahaya çıkıyor

Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nde 16. şampiyonluk için sahaya çıkıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet