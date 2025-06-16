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Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Ali Ballı  | 16.06.2025 - Güncelleme : 16.06.2025
Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Muğla

Göltürkbükü Mahallesi'nde makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler ile Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürme helikopterlerinin de sevk edildiği yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

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