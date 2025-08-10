Dolar
Dünya

İskoçya'daki Arthur's Seat Tepesi'nde yangın çıktı

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'un merkezindeki Arthur's Seat Tepesi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Zuhal Demirci  | 10.08.2025 - Güncelleme : 10.08.2025
İskoçya'daki Arthur's Seat Tepesi'nde yangın çıktı Fotoğraf: Oğuz Kağan Meydan/AA

Edinburgh

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Holyrood Park içinde yer alan ve şehrin simge noktalarından olan tepede öğleden sonra başlayan yangın hızla yayıldı.

Polis, yangının ardından bölgeye gidilmemesi uyarısında bulundu.

Hibernian ile Kilmarnock takımları arasındaki futbol maçını izleyen taraftarlara da stat çıkışında Willowbrae, Duddingston ve Holyrood bölgelerinden uzak durmaları çağrısı yapıldı.

İskoçya İtfaiye ve Kurtarma Servisi, yangına ilişkin çok sayıda ihbar aldıklarını belirterek, "Vatandaşların artık bu yangınla ilgili operasyon kontrol merkezimizi aramasına gerek yok." açıklamasında bulundu.

Dumanlar, Edinburgh Festivali kapsamında yılın en yoğun hafta sonlarından birini yaşayan şehirde geniş bir alandan görüldü.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise alevlerin yayılmasıyla bazı kişilerin bölgeden koşarak uzaklaştığı kaydedildi.

İskoçya, bu yaz mevsiminde özellikle sıcak ve kuru hava nedeniyle birçok orman yangını uyarısına sahne oldu.

Mayıs ayında ülke genelinde su kıtlığı yaşanmış, İskoç Su İdaresi "1964'ten bu yana en kurak yılın başlangıcının kaydedildiğini" duyurmuştu.

