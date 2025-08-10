Dolar
40.67
Euro
47.37
Altın
3,397.97
ETH/USDT
4,227.40
BTC/USDT
118,482.00
BIST 100
10,972.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar da yaşandı Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde yıkılan bir binada arama kurtarma çalışmaları yapılıyor Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sındırgı ilçesi Cumhuriyet Meydanı’ndan yayındayız Balıkesir'in Sıngırlı ilçesinde yıkılan binanın enkazından 1 kişi yaralı olarak çıkarıldı
logo
Gündem

Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Burak Akay, Ercan Özçetin  | 10.08.2025 - Güncelleme : 10.08.2025
Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Ercan Özçetin/AA

Çanakkale

Lapseki'ye bağlı Umurbey beldesi Gökköy mevkisindeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükselmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları bölgeye sevk edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Çoğunlukla meyve bahçelerinin bulunduğu alanda alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla ilerledi.

Yangına, 3 uçak, 5 helikopter ile havadan, 11 arazöz, 5 itfaiye aracı, 2 dozer ve 91 personelle karadan müdahale edildi.

Hava ve kara ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lapseki Gökköy yangınının kontrol altına alındığını belirterek, "Orman teşkilatının kahramanları başta olmak üzere destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Çanakkale'de önümüzdeki iki gün boyunca kuvvetli rüzgar etkili olacak. Dışarıda kesinlikle ateş yakmayalım. Yangına sebebiyet verecek her türlü davranıştan uzak duralım." ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Siyasilerden Balıkesir merkezli depremden etkilenenlere geçmiş olsun mesajları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir merkezli depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından orman yangınlarına ilişkin açıklama
Söke-Kuşadası kara yolu çökme nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Benzer haberler

Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale'de arazide çıkan yangın kontrol altına alındı

Manavgat'ta yanan ormanlık alanlar yeniden "yeşil örtü" ile kaplanıyor

Çanakkale merkez ve Bayramiç'teki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı

Çanakkale merkez ve Bayramiç'teki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı
İspanya'da Kurtuba Cami-Katedrali'nde çıkan yangın söndürüldü

İspanya'da Kurtuba Cami-Katedrali'nde çıkan yangın söndürüldü
ABD'nin California eyaletinde çıkan yangınlar nedeniyle 2 bin 700'den fazla kişi tahliye edildi

ABD'nin California eyaletinde çıkan yangınlar nedeniyle 2 bin 700'den fazla kişi tahliye edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet