Gündem

Diyarbakır merkezli dolandırıcılık operasyonunda 12 zanlı tutuklandı

Diyarbakır merkezli 9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Aydın Arik  | 11.08.2025 - Güncelleme : 11.08.2025
Diyarbakır merkezli dolandırıcılık operasyonunda 12 zanlı tutuklandı

Diyarbakır

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, vatandaşların "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırılması üzerine çalışma başlatıldı.

Çalışmada şüphelilerin, internet siteleri üzerinden cep telefonu satmak isteyenlerle alıcı gibi irtibata geçtikleri, sözde anlaşma sağladıktan sonra mağdurlara ürünlerini ilandan kaldırttıkları, ardından aynı ürünü daha düşük fiyata ilana koyarak alıcılardan kapora aldıkları, ürünü almak isteyen kişileri ise ürünün gerçek sahibine yönlendirerek kendilerini arkadaş gibi tanıttıkları ve bu yöntemle hem gerçek satıcıyı hem de alıcıyı mağdur ettikleri belirlendi.

Elde edilen deliller kapsamında 26 saatlik kamera kaydını izleyen ekipler, zanlıların ATM'lerden para çekme görüntülerini ve hesap hareketlerini inceledi.

Öte yandan, MASAK raporunda şüphelilere ait hesaplarda 106 milyon liralık şüpheli işlem tespit edildi.

Zanlıların yakalanmasına yönelik Diyarbakır merkezli 9 ilde "Olta" adı verilen operasyon düzenlendi.

Operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen 14 zanlıdan 12'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si yurt dışı yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Türkiye ve dünya gündemi
