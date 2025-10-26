Dolar
Gündem

Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde saat 14.49'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 26.10.2025 - Güncelleme : 26.10.2025
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hani ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 13,15 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.



