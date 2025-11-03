Dolar
Ecogreen Enerji Holding AŞ için Borsa İstanbul'da halka arz gong töreni düzenleniyor
logo
Gündem

Siber suçlarla mücadele kapsamında 539 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında 59 il merkezli operasyonlarda 539 şüphelinin yakalandığını, 190'ının tutuklandığını bildirdi.

Zehra Tekeci Eser  | 03.11.2025 - Güncelleme : 03.11.2025
Siber suçlarla mücadele kapsamında 539 şüpheli yakalandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 59 il merkezli 10 gündür süren operasyonlarda 539 şüphelinin yakalandığını, 190'ının tutuklandığını, 111'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını, diğerlerinin işlemlerinin ise devam ettiğini bildiren Yerlikaya, yakalanan şüpheliler hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek dolandırıcılık, çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis gibi siber suçlardan vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesinin engellendiğini vurgulayan Bakan Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

"Şüphelilerin, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, 'ürün satışı, kiralık bungalov, sigorta ödemesi, evde iş ilanları, sosyal yardım bağış' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, pos tefeciliği yaptıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu yaklaşık 404 milyon lira değerinde 7 adet şirket, 3 adet konut ve 5 adet arsaya el konuldu. Milletimizin yanındayız, sizler için bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz gereğini yapalım. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Siber suçlarla mücadele kapsamında 539 şüpheli yakalandı
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Türkiye ve dünya gündemi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Milli gelirden emeğin aldığı pay tarihin en yüksek noktasında
Sudan'daki iç savaşın yol açtığı insani kriz, İstanbul'da protesto edildi

