Çanakkale'de arazide çıkan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale'de arazide çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Atahan Gezer, Çiğdem Münibe Alyanak, Burak Akay  | 09.08.2025 - Güncelleme : 09.08.2025
Çanakkale'de arazide çıkan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale

Merkeze bağlı Kalabaklı köyündeki boş arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Vatandaşlar traktörleri ve su tankerleriyle, polisler de Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) çalışmalara destek verdi.

Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

