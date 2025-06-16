İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 17 şüpheli tutuklandı
İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 zanlı tutuklandı.
İzmir
Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "soruşturmanın gizliliğini ihlal", "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarına karıştıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekipleri, tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.
Operasyonda aralarında örgüt elebaşısının da bulunduğu 17 zanlı yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.