Mardin'de yaklaşık 350 dekar buğday ekili alan yandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaklaşık 350 dekar buğday ekili alan yangında zarar gördü.
Mardin
Kırsal Çamlıdere Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle buğday ekili alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 350 dekar buğday ekili alanda zarar meydana geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.