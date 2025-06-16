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Mardin'de yaklaşık 350 dekar buğday ekili alan yandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaklaşık 350 dekar buğday ekili alan yangında zarar gördü.

Halil İbrahim Sincar  | 16.06.2025 - Güncelleme : 16.06.2025
Mardin'de yaklaşık 350 dekar buğday ekili alan yandı

Mardin

Kırsal Çamlıdere Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle buğday ekili alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

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İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 350 dekar buğday ekili alanda zarar meydana geldi.

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