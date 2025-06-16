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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail-İran gerilimi için yoğun telefon diplomasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmelerde, İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Buğrahan Ayhan  | 16.06.2025 - Güncelleme : 16.06.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail-İran gerilimi için yoğun telefon diplomasisi

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

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Erdoğan, görüşmede, İsrail ve İran arasındaki çatışmalı süreç ile ilgili liderlerle bir dizi temas gerçekleştirdiğini, çatışmaların bir an önce sona ermesi ve nükleer müzakerelere dönülmesi için Türkiye'nin kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinde barış ve istikrarın korunmasına verdiği önemin altını çizdi.

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının tüm bölgenin güvenliğini riske attığını, Netanyahu hükümetinin hukuk tanımaz tutumunun uluslararası sistem için açık bir tehdit oluşturduğunu, bölgenin yeni bir savaşa tahammülünün bulunmadığını ifade etti.

Türkiye'nin ilk günden bu yana saldırıların sona ermesi için diplomatik girişimlere ağırlık verdiğini, İran ile meselelerin çözümünün tek yolunun diplomasiden geçtiğini belirten Erdoğan, bir an önce müzakere masasına dönülmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının, dikkatleri Gazze'deki soykırımdan uzaklaştırmamasının önemine dikkati çekerek, İsrail'in bölgede "oldubittilere" girişme ihtimalinin yüksek olduğunun altını çizdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin de çatışmaların bir an önce durdurulması ve diplomasiye alan açılması noktasında Erdoğan ile hemfikir olduğuna işaret etti.


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