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Adalet Bakanı Tunç, Yargıtay ve Danıştay üyelerini tebrik etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilen isimleri tebrik etti.

Neriman Senanur Torun  | 16.06.2025 - Güncelleme : 16.06.2025
Adalet Bakanı Tunç, Yargıtay ve Danıştay üyelerini tebrik etti

Ankara

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakimler ve Savcılar Kurulunca Yargıtay üyeliklerine seçilen Mehmet Akif Ekinci, İbrahim Kolcu, Ömer Faruk Yıldırım ile Danıştay üyeliğine seçilen Halil Koç'u tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

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