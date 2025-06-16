Adalet Bakanı Tunç, Yargıtay ve Danıştay üyelerini tebrik etti
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilen isimleri tebrik etti.
Ankara
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakimler ve Savcılar Kurulunca Yargıtay üyeliklerine seçilen Mehmet Akif Ekinci, İbrahim Kolcu, Ömer Faruk Yıldırım ile Danıştay üyeliğine seçilen Halil Koç'u tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.
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Hakimler ve Savcılar Kurulunca Yargıtay üyeliklerine seçilen Mehmet Akif Ekinci, İbrahim Kolcu,— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) June 16, 2025
Ömer Faruk Yıldırım ile Danıştay üyeliğine seçilen Halil Koç’u tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum.
Yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun.